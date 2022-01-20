Почти 2,5 тысячи псковичей окунулись на Крещение в прорубь

10:14, 20 января 2022, ПАИ

В крещенских купаниях в Псковской области приняли участие более 2429 человек. Купания прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В этом году в регионе оборудовали 12 мест для проведения массовых купаний. Специалисты осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани, а также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Для удобства желающих окунуться рядом с купелями размещали места для обогрева и переодевания, спуски к купелям оборудовались специальными настилами.

На всех объектах для обеспечения безопасности граждан осуществлялось дежурство инспекторов ГИМС МЧС России по Псковской области, специалистов аварийно-спасательной службы, медицинских работников, сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего привлечено 197 человек и 51 единица техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Псковской области - 47 человек личного состава и 13 единиц техники.