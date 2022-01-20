Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 2,5 тысячи псковичей окунулись на Крещение в прорубь

В крещенских купаниях в Псковской области приняли участие более 2429 человек. Купания прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В этом году в регионе оборудовали 12 мест для проведения массовых купаний. Специалисты осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани, а также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Для удобства желающих окунуться рядом с купелями размещали места для обогрева и переодевания, спуски к купелям оборудовались специальными настилами.

На всех объектах для обеспечения безопасности граждан осуществлялось дежурство инспекторов ГИМС МЧС России по Псковской области, специалистов аварийно-спасательной службы, медицинских работников, сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего привлечено 197 человек и 51 единица техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Псковской области - 47 человек личного состава и 13 единиц техники.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Более 3 млрд рублей выделено в Псковской области на поддержку семей с детьми
20 января 2022

Съёмочная группа швейцарского телевидения сняла сюжет о псковском Доме белого аиста
20 января 2022

Снег и гололед ожидаются 20 января в Псковской области
20 января 2022

Почти 340 млн человек в мире заразились COVID-19
20 января 2022

Домашних питомцев в России включат в закон о маркировке

20 января 2022

1 февраля в Пскове начнётся капремонт улицы Яна Фабрициуса
20 января 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды на улице Алёхина в Пскове
20 января 2022

День осведомленности о пингвинах отмечается сегодня

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...