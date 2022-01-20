Две иномарки столкнулись из-за грузовика в Пскове

10:27, 20 января 2022, ПАИ

Две иномарки столкнулись из-за грузового автомобиля в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Псковской области.



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области





19 января в 17:45 в Пскове на Крестовском шоссе 58-летний водитель грузового автомобиля марки КамАЗ при перестроении не уступил дорогу 70-летнему водителю «Рено Логан». В результате иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ниссан Патфайдер» под управлением 52-летнего водителя.

В 22:47 из областной больницы города Пскова поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратился водитель «Рено Логан», который был отпущен после осмотра домой. Водители на момент аварии были трезвые.