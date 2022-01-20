Самые редкие имена новорожденных назвали в Псковской области

11:31, 20 января 2022, ПАИ

Самые редкие имена детей, родившихся в Псковской области в 2021 году, перечислили Псковскому агентству информации в региональном комитете юстиции.

Так, самыми редкими именами, данными родителями при регистрации рождения мальчиков, стали Велес, Эммануил, Иоанн, Моисей, Ефрем, Ефим, Никодим, Есений, Велигор, Елизар (по одному ребёнку).

А самые редкие имена, которые родители указывали при регистрации девочек, – Дуная, Олесия, Агнешка, Зоряна, Яснолика, Глафира, Евдокия, Хельга, Феврония, Павла (по одному ребёнку).

Отметим, что самые популярные имена детей, родившихся в Псковской области в 2021 году, можно узнать здесь.