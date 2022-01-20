Ева-Виктория, Хельга и Матвей: какие имена дают псковичи своим детям

11:41, 20 января 2022, ПАИ

Самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в 2021 году, перечислили Псковскому агентству информации в региональном комитете юстиции.

Так, наиболее популярными именами для мальчиков в прошлом году были Артём, Михаил, Александр, Максим, Иван, Дмитрий, Даниил, Матвей, Кирилл. Девочек чаще всего называли София, Анна, Мария, Алиса, Варвара, Ксения, Виктория, Ева, Анастасия, Полина.

Самыми редкими именами, которые родители дали при регистрации мальчиков в Псковской области, были Велес, Эммануил, Иоанн, Моисей, Ефрем, Ефим, Никодим, Есений, Велигор, Елизар. Среди необычных женских имен оказались Дуная, Олесия, Агнешка, Зоряна, Яснолика, Глафира, Евдокия, Хельга, Феврония, Павла.

Также в Псковской области родители называли своих детей двойными именами: Александра-Иосефина, Данил-Наиль, Ева-Виктория.

В то же время имён, связанных с актуальной политической и экономической повесткой, детям не давали, уточнили в региональном комитете.