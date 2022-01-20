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Общество

Более двух тысяч псковских девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку среди девятиклассников пройдет в Пскове 9 февраля. В нем примут участие около 2 390 обучающихся, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Для тех, кто не может пройти собеседование в этот день, организованы дополнительные дни 9 марта и 16 мая.

Устное собеседование с 2019 года является составной частью государственной итоговой аттестации в 9-х классах, без него школьники не допускаются к сдаче экзаменов.

Подготовка в школах началась ещё в первом полугодии учебного года. Ученики изучали алгоритмы проведения собеседования, тренировались на демонстрационных вариантах, размещенных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В рамках собеседования школьники должны будут прочитать текст вслух, подробно пересказать его с включением приведенного высказывания, также выпускников 9-х классов ждёт монологическое высказывание и диалог с экзаменатором.

К проведению собеседования ведут подготовку также руководители школ и управление образования администрации Пскова.

В школах проводится проверка компьютерной техники и программного обеспечения, подготовка и инструктаж педагогических кадров для обеспечения качественного проведения итогового собеседования.

Весь процесс будет записываться на аудиофайл для того, чтобы впоследствии можно было определить объективность оценивания ответа экспертом.

Для соблюдения порядка проведения, объективности процедуры, предоставления равных условий проведения итогового собеседования в разных школах проводится подбор общественных наблюдателей.

На данный момент поступило 30 заявлений от граждан, желающих стать общественными наблюдателями на итоговом собеседовании. Это независимые эксперты, сфера деятельности которых не относится к сфере образования.

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