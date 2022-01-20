Псков готовит заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города

11:30, 20 января 2022, ПАИ

Псков примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который проводит Федеральное агентство по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Сейчас Ростуризм проводит предварительный отбор заявок. Их могут направлять города с численностью населения от 20 тысяч до 2 млн человек. Победители конкурса смогут получить финансирование на реализацию своих проектов в размере 250 млн рублей.

Концепция туристского кода центра города может включать размещение малых архитектурных форм и уличных арт-объектов, обустройство системы уличной навигации для туристов, обустройство фотозон и смотровых площадок, установку общественных санузлов и средств для сбора мусора, в том числе раздельного, оснащение площадок для проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, установку сенсорных информационных терминалов и киосков, формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, включая поручни, подъемники, пандусы, сигнальные устройства и другие.

«Наша цель – создать в историческом центре Пскова понятные, комфортные и приятные условия для пребывания туристов, чтобы наши гости захотели здесь задержаться или приехать в наш город еще раз», - прокомментировал разработку туристского кода города глава администрации Борис Елкин.

Разработкой конкурсного проекта муниципалитета занимается комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму. Для тщательной проработки заявки создана рабочая группа. Кроме того, принимаются предложения для включения в проект, а затем пройдут общественные обсуждения.