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Общество

Псков готовит заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города

Псков примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который проводит Федеральное агентство по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Сейчас Ростуризм проводит предварительный отбор заявок. Их могут направлять города с численностью населения от 20 тысяч до 2 млн человек. Победители конкурса смогут получить финансирование на реализацию своих проектов в размере 250 млн рублей.

Концепция туристского кода центра города может включать размещение малых архитектурных форм и уличных арт-объектов, обустройство системы уличной навигации для туристов, обустройство фотозон и смотровых площадок, установку общественных санузлов и средств для сбора мусора, в том числе раздельного, оснащение площадок для проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, установку сенсорных информационных терминалов и киосков, формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, включая поручни, подъемники, пандусы, сигнальные устройства и другие.

«Наша цель – создать в историческом центре Пскова понятные, комфортные и приятные условия для пребывания туристов, чтобы наши гости захотели здесь задержаться или приехать в наш город еще раз», - прокомментировал разработку туристского кода города глава администрации Борис Елкин.

Разработкой конкурсного проекта муниципалитета занимается комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму. Для тщательной проработки заявки создана рабочая группа. Кроме того, принимаются предложения для включения в проект, а затем пройдут общественные обсуждения.

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