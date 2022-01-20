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Общество

Студенты колледжа ПсковГУ посетили урок толерантности в библиотеке для незрячих и слабовидящих

Участниками социально-библиотечного проекта «Мир на кончиках пальцев», организованного Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, стали будущие специалисты по работе с дошкольниками колледжа ПсковГУ. Для них провели урок толерантности и ознакомительную экскурсию с целью знакомства с миром людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Участники встречи познакомились с правилами общения с незрячими людьми, узнали, в чём заключается принцип «Сначала человек!». В ходе образовательной онлайн-игры выяснили, как воспринимают информацию люди с разными видами нарушений зрения.

Помимо этого, студенты узнали, как читать письма по системе Брайля, и даже сами попробовали отгадать слово, написанное рельефно-точечным шрифтом.

В ходе экскурсии учащиеся познакомились с книгами специальных форматов для слепых и слабовидящих. Также узнали отличительные особенности работы специальных принтеров и плееров.

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих приглашает всех желающих принять участие в проекте «Мир на кончиках пальцев». Это проект, который расширяет представления о людях с особыми потребностями; формирует некоторые предпосылки для осуществления инклюзивного образования в школах и способствует уменьшению социальной напряжённости в обществе.

Благодаря ознакомительным экскурсиям участники смогут узнать о способах восприятия информации незрячими; познакомиться с повседневной жизнью (увлечениями, достижениями, профессиями) людей с нарушением зрения; получить тот информационный минимум, который не позволит испугаться человека, имеющего физические ограничения, и вести себя с ними уверенно. 

За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (8112) 72-42-53, ул. Набат, 5 (здание Колледжа искусств, 1 эт.).

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