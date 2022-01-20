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Общество

Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Великолукского района

19 января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве координационного совета организаций профсоюзов Великих Лук и Великолукского района и администрации муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Отмечается, что это большой вклад в развитие и укрепление трудовых отношений на территории Великолукского района. «Администрация муниципалитета будет прилагать все усилия, чтобы наше взаимодействие было перспективным и плодотворным, потому что профсоюз – это опора и основа для любого трудового коллектива, на которую он всегда может рассчитывать. Хочется верить, что пандемия не помешает нам воплотить все планы и задумки в жизнь в этом году», – отметил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов обратил внимание, что подписанное соглашение направлено на укрепление взаимодействия в сфере обеспечения и защиты социальных, трудовых и профессиональных прав членов профсоюзов на территории Великолукского района. По его словам, для того чтобы решать множество различных вопросов, связанных с деятельностью трудовых коллективов, профсоюзным комитетам необходимо поддерживать постоянные контакты с органами местного самоуправления.

На встрече также присутствовали председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов и председатели отраслевых областных и районных профсоюзов, которые рассказали об особенностях деятельности своих профсоюзов.

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