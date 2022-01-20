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Общество

Более 400 домов капитально отремонтировали в Псковской области в 2021 году

За 2021 год в Псковской области провели 851 работу по капитальному ремонту в 442 многоквартирных домах, что на 47% больше, чем в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

В 2021 году было несколько направлений работы: сам капитальный ремонт (ремонтные работы) и сбор взносов, взыскание в судебном порядке с граждан, которые не платили взносы.

«План 2021 года мы выполнили на 97%, потратили 758 млн рублей», - рассказал Сергей Шарлаев, отметив, что за год было сделано более 100 крыш, заменено 125 лифтов в 45 многоквартирных домах. Работы по планам капремонта в 2017-2020 годах были завершены.

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