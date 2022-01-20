Девушки из Бежаниц завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу

13:04, 20 января 2022, ПАИ

Девушки из Бежаницкой средней школы завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу. Об этом сообщили в региональной федерации футбола.

Финальные матчи в рамках 17-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», возрастная группа «2008-2009», прошли в спортивном зале поселка Писковичи.

Второй на соревнованиях стала команда Куньинской средней школы. На третьем месте – девушки Погранично-таможенно-правого лицея Пскова.

Полина Петрова (Бежаницкая СОШ) – лучший игрок финальных соревнований.

Валентина Степанова (Куньинская СОШ) – лучший вратарь.