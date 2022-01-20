Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Девушки из Бежаниц завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу

Девушки из Бежаницкой средней школы завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу. Об этом сообщили в региональной федерации футбола.

Финальные матчи в рамках 17-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», возрастная группа «2008-2009», прошли в спортивном зале поселка Писковичи.

Второй на соревнованиях стала команда Куньинской средней школы. На третьем месте – девушки Погранично-таможенно-правого лицея Пскова.

Полина Петрова (Бежаницкая СОШ) – лучший игрок финальных соревнований.

Валентина Степанова (Куньинская СОШ) – лучший вратарь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
20 января 2022

Псковичка Олеся Губарева выиграла индивидуальную гонку на Кубке Анны Богалий по биатлону
20 января 2022

Девушки из Бежаниц завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу
20 января 2022

Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам пройдут в центре «Юность»
20 января 2022

Псковский лыжник Егор Гусак победил в классической гонке на спартакиаде в Сыктывкаре
19 января 2022

Футбольные клубы «Юниор» и «Спартак Юниор» в Пскове набирают детей и подростков
19 января 2022

Великолучанка Елена Никитина будет представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине
19 января 2022

Команда юношей лицея №20 победила в областном турнире по мини-футболу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...