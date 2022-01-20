Девушки из Бежаниц завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу
Девушки из Бежаницкой средней школы завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу. Об этом сообщили в региональной федерации футбола.
Финальные матчи в рамках 17-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», возрастная группа «2008-2009», прошли в спортивном зале поселка Писковичи.
Второй на соревнованиях стала команда Куньинской средней школы. На третьем месте – девушки Погранично-таможенно-правого лицея Пскова.
Полина Петрова (Бежаницкая СОШ) – лучший игрок финальных соревнований.
Валентина Степанова (Куньинская СОШ) – лучший вратарь.
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Девушки из Бежаниц завоевали золотые медали на областных соревнованиях по мини-футболу
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