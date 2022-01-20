Более полумиллиарда рублей задолжали за капремонт жители Псковской области

12:32, 20 января 2022, ПАИ

Более полумиллиарда рублей задолжали за капремонт жители Псковской области. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Общая задолженность превышает 590 млн рублей. Сергей Шарлаев уточнил, что она сформировалась за предыдущие годы. Сейчас же собираемость взносов в фонд, по данным за 2021 год, достигает 96,4%. «Это высокий процент», - констатировал Сергей Шарлаев.

Наибольший процент собираемости по капремонту в Новоржевском районе (118%), Локнянском (104 %), Дновском (112 %). Цифры более ста означают, что жители муниципалитетов платили и по старым долгам.