1400 исков подал Фонд капремонта Псковской области против неплательщиков

12:30, 20 января 2022, ПАИ

Фонд капремонта Псковской области за 2021 год подал 1400 исковых заявлений против физических и юридических лиц за капремонт. Об этом рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 января.

Общая сумма направленных исковых заявлений составила 40 млн рублей. Спикер также отметил, что в 2020 году исковых заявлений было на 28 млн рублей.