12 раз выезжали пожарные и спасатели для ликвидации последствий ДТП в Псковской области

12:37, 20 января 2022, ПАИ

С 13 по 19 января 2022 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период времени в результате ДТП погибло шесть человек, пострадало — девять. В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах», - рассказали в ведомстве.