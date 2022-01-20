Животные в машине должны быть пристёгнуты, заявила основатель зоотакси в Пскове

12:37, 20 января 2022, ПАИ

Собаки и кошки в автомобиле должны быть пристёгнуты, заявила основатель зоотакси «Алиса» Мария Миронова в интервью Псковскому агентству информации.

Она отметила, что согласно ПДД транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов. В пункте 23.3 говорится о том, что перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя либо каким-то другим образом ограничивать удобство управления. С этим и связана необходимость фиксировать животных.

Поэтому в зоотакси есть автокресло для животных. «Если у вас сидит собачка на переднем сиденье, у нее должно быть автокресло. Кошка - то же самое, переноска должна фиксироваться», - подчеркнула псковичка.

Автомобиль зоотакси полностью оборудован для нужд животных. В нём есть пелёнки, пледы, одеяла, кислородный баллончик, грелки, хладоэлементы, клетка, большая переноска, бинты, бандажи, успокоительные для животных и людей, физраствор, фонендоскоп и тревожный чемоданчик с капельницами, шприцами, препаратами для оказания первой помощи четвероногим. Крупные собаки перевозятся в специальном отделении — собачнике.

Как заказать зоотакси и чем еще оснащена машина, читайте здесь.