125 лифтов заменили в Псковской области за прошлый год

12:39, 20 января 2022, ПАИ

В Псковской области в 2021 году заменили 125 лифтов в 45 многоквартирных домах. Об этом рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 января.

Сергей Шарлаев отметил, что замена лифта – это небыстрый процесс, и добавил, что это оборудование, относящееся к средству повышенной опасности. «Последствия некачественного ремонта могут быть плачевными, поэтому подрядчики подходят максимально ответственно», - заметил он.

Спикер рассказал, что это одно из направлений деятельности фонда, где необходимо много работать.

«Конечно, каждую жалобу людей мы обязательно отрабатываем, но хочу заметить, что таких жалоб мало. Жалобы будут всегда, но наша задача максимально их минимизировать», - добавил Шарлаев.

Фоторепортаж ПАИ о замене лифтов в Пскове смотрите здесь.