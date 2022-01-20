Пять тонн молока в месяц перерабатывает псковский сыродел
Пять тон молока отправляется на переработку сыра каждый месяц в сыроварне пушкиногорского сыровара-питербуржца Сергея Сального. Об этом он рассказал изданию «Аргументы и факты — Псков».
Также сыродел поделился, что планирует увеличить количество перерабатываемого молока с 250 литров в смену до тонны, так как этого стал требовать рынок. География реализации обширная: Выборг, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Псков. Пушкиногорский сыр можно встретить и в ресторанах.
Подробнее о сыроделе из Санкт-Петербурга читайте в материале «АиФ-Псков».
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