Пять тонн молока в месяц перерабатывает псковский сыродел

13:00, 20 января 2022, ПАИ

Пять тон молока отправляется на переработку сыра каждый месяц в сыроварне пушкиногорского сыровара-питербуржца Сергея Сального. Об этом он рассказал изданию «Аргументы и факты — Псков».

Также сыродел поделился, что планирует увеличить количество перерабатываемого молока с 250 литров в смену до тонны, так как этого стал требовать рынок. География реализации обширная: Выборг, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Псков. Пушкиногорский сыр можно встретить и в ресторанах.

Подробнее о сыроделе из Санкт-Петербурга читайте в материале «АиФ-Псков».