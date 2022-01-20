Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках в июне
26-я Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом рассказал глава Великих Лук Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте.
«В этом году Федерация воздухоплавательного спорта вновь доверила нашему городу проведение рейтингового мероприятия – чемпионата России по воздухоплавательному спорту», - отметил Николай Козловский.
Оргкомитет встречи уже начал подготовку к мероприятию. Спортивным директором станет сын знаменитого отечественного воздухоплавателя Льва Маврина Александр.
Напомним, в июне 2021 года в Великих Луках подвели итоги XXVI чемпионата по воздухоплавательному спорту.
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