Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках в июне

13:07, 20 января 2022, ПАИ

26-я Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом рассказал глава Великих Лук Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте.

«В этом году Федерация воздухоплавательного спорта вновь доверила нашему городу проведение рейтингового мероприятия – чемпионата России по воздухоплавательному спорту», - отметил Николай Козловский.

Оргкомитет встречи уже начал подготовку к мероприятию. Спортивным директором станет сын знаменитого отечественного воздухоплавателя Льва Маврина Александр.

Напомним, в июне 2021 года в Великих Луках подвели итоги XXVI чемпионата по воздухоплавательному спорту.