В Псковской области делают сыр брюност из коровьего молока

13:07, 20 января 2022, ПАИ

В Псковской области делают норвежский сыр брюност из коровьего молока. Об этом рассказал пушкиногорский сыродел Сергей Сальный в интервью «Аргументы и факты — Псков».

Норвежский сыр брюност традиционно делается из козьего молока и обладает очень ярким и насыщенным вкусом. Петербуржец-сыродел Сальный смог сделать этот сыр, но уже из коровьего молока.

«Наш брюност даже ездил на всероссийский конкурс и получил награду в номинации редких сыров. Этот сыр у нас стал очень популярным. Причем у покупателей два варианта отношения к нему: либо пробуют и он сразу не нравится, либо, как было в случае со мной, попробовал и теперь жить без него не могу. Слышал отзывы от покупателей, что любой вкус можно забыть, а этот - никогда. Поэтому часто его заказывают сразу много. Тем более он удобен в плане хранения: его можно даже в морозилке держать. Он не портится и не теряет вкус», - рассказал Сальный.

Подробнее о сыроделе из Санкт-Петербурга читайте в материале «АиФ-Псков».