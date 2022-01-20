Псковичка Олеся Губарева выиграла индивидуальную гонку на Кубке Анны Богалий по биатлону

13:23, 20 января 2022, ПАИ

Псковичка Олеся Губарева выиграла индивидуальную гонку на Кубке Анны Богалий по биатлону в Челябинской области. Об этом рассказал тренер псковских спортсменов Олег Макеев. По его словам, Олеся в ходе гонки не сделала ни одного промаха и хороша бежала по дистанции.

Другая псковская юная биатлонистка Карина Смирнова в индивидуальной гонке пришла к финишу двенадцатой. А в забеге среди мальчиков пскович Глеб Макеев стал пятым.

По оценке тренера, псковские ребята выступают хорошо, этому поспособствовала успешная акклиматизация. 22 января спортсмены примут участие в гонке преследования.