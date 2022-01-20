Псковичка Олеся Губарева выиграла индивидуальную гонку на Кубке Анны Богалий по биатлону
Псковичка Олеся Губарева выиграла индивидуальную гонку на Кубке Анны Богалий по биатлону в Челябинской области. Об этом рассказал тренер псковских спортсменов Олег Макеев. По его словам, Олеся в ходе гонки не сделала ни одного промаха и хороша бежала по дистанции.
Другая псковская юная биатлонистка Карина Смирнова в индивидуальной гонке пришла к финишу двенадцатой. А в забеге среди мальчиков пскович Глеб Макеев стал пятым.
По оценке тренера, псковские ребята выступают хорошо, этому поспособствовала успешная акклиматизация. 22 января спортсмены примут участие в гонке преследования.
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Псковичка Олеся Губарева выиграла индивидуальную гонку на Кубке Анны Богалий по биатлону
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