В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

13:33, 20 января 2022, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Отмечается, что концепция нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации вести здоровый образ жизни.

Документ объединяет 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей. «Запланирована разработка региональных программ развития детско-юношеского спорта и совершенствование материально-технических баз общеобразовательных организаций и спортивных школ», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что концепция будет реализовываться за счёт федерального бюджета.