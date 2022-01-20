В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.
Отмечается, что концепция нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации вести здоровый образ жизни.
Документ объединяет 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей. «Запланирована разработка региональных программ развития детско-юношеского спорта и совершенствование материально-технических баз общеобразовательных организаций и спортивных школ», – добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что концепция будет реализовываться за счёт федерального бюджета.
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