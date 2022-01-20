Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каким был водопровод в Пскове 100 лет назад

Каким был водопровод в Пскове 100 лет назад и что он представляет собой сейчас, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

В газете «Псковский набат» 2 октября 1923 года вышла заметка «О положении с водопроводом в г. Пскове». «Водопроводная станция ежедневно дает от 100 до 120 тысяч ведер воды. На каждого жителя в сутки приходится 4 ведра воды. Количество достаточное», - говорилось в публикации.

По данным муниципального предприятия «Горводоканал», в настоящее время речь идет о ежедневной поставке населению 55-60 тысяч кубометров воды, а это примерно 6 млн ведер в сутки.

В архивном документе также указано: «…значительная часть воды – 50-60 % уходит на сторону, т.к. существуют прорывы в сети. До сих пор обнаружено 4 больших разрыва труб, 5 средних и 3 малых. Прорыв снижает общее давление магистрали». «Сложно представить такие потери питьевой воды сегодня», - заметили в архиве.

Сейчас поставки воды осуществляются круглосуточно. А в 1923 году эта задача была выполнена с оговоркой «почти полностью».

«Есть и еще одна важная пометка: «Завеличье, вследствие бывшего разрушения моста Красной армии, остается до сих пор без водопровода». Сегодня это одна из наиболее плотно заселенных частей города, попробуй-ка оставить Завеличье без воды», - добавили в госархиве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Сергей Шарлаев: Трудности с заменой газового оборудования возникнут при капремонте в Псковской области
20 января 2022

Министерство спорта утвердило стандарт подготовки для киберспортсменов
20 января 2022

«Переохлаждённый дождь» обещают псковичам 21 января
20 января 2022

Омикрон-штамм подозревают у 15% заболевших коронавирусом детей в Псковской области
20 января 2022

Замену моста через Неведрянку продолжают в Себежском районе
20 января 2022

Ещё 146 человек заразились COVID-19 в Псковской области
20 января 2022

В псковском перинатальном центре в 2021 году приняли 3314 родов

20 января 2022

Ещё восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...