Каким был водопровод в Пскове 100 лет назад

14:16, 20 января 2022, ПАИ

Каким был водопровод в Пскове 100 лет назад и что он представляет собой сейчас, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

В газете «Псковский набат» 2 октября 1923 года вышла заметка «О положении с водопроводом в г. Пскове». «Водопроводная станция ежедневно дает от 100 до 120 тысяч ведер воды. На каждого жителя в сутки приходится 4 ведра воды. Количество достаточное», - говорилось в публикации.

По данным муниципального предприятия «Горводоканал», в настоящее время речь идет о ежедневной поставке населению 55-60 тысяч кубометров воды, а это примерно 6 млн ведер в сутки.

В архивном документе также указано: «…значительная часть воды – 50-60 % уходит на сторону, т.к. существуют прорывы в сети. До сих пор обнаружено 4 больших разрыва труб, 5 средних и 3 малых. Прорыв снижает общее давление магистрали». «Сложно представить такие потери питьевой воды сегодня», - заметили в архиве.

Сейчас поставки воды осуществляются круглосуточно. А в 1923 году эта задача была выполнена с оговоркой «почти полностью».

«Есть и еще одна важная пометка: «Завеличье, вследствие бывшего разрушения моста Красной армии, остается до сих пор без водопровода». Сегодня это одна из наиболее плотно заселенных частей города, попробуй-ка оставить Завеличье без воды», - добавили в госархиве.