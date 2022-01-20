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Замену моста через Неведрянку продолжают в Себежском районе

В Себежском районе на дороге Толкачево — Себеж — Заситино продолжается капитальный ремонт моста через реку Неведрянка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы производит подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Работы ведутся без отставаний от графика. Подрядчик демонтировал разрушенный мост, произвел работы по забивке свайного фундамента береговых и промежуточных опор моста, выполнил работы по армированию и бетонированию монолитных конструкций опор (ростверки, стойки), осуществил монтаж балок пролетного строения, а также произвел работы по устройству ж/б монолитных конструкций сопряжения моста с автомобильной дорогой (переходные плиты).

Уже выполнены работы по устройству выравнивающего слоя мостового полотна из бетона, смонтированы цоколи под установку барьерного ограждения. В настоящий момент выполняется монтаж перильного ограждения.

В скором времени мостовики перейдут к укреплению берега. Будут обустроены «конусы», которые будут осуществлять функцию регуляционных сооружений, тем самым защищать береговые опоры моста и сопряжения от подмывов в период половодья и паводков.

При благоприятных погодных условиях будет выполнена гидроизоляция мостового полотна и в дальнейшем проведены земляные работы на участке автомобильной дороги на подходах к мосту и асфальтирование мостового полотна.

Длина участка капитального ремонта (моста вместе с подъездами к нему) составляет 243 метра. Мост будет трехпролетным, длиной 60,2 м, проезжая часть — двухполосной с тротуарами для пешеходов с обеих сторон. На мосту и подходах будет установлено металлическое барьерное ограждение. Сооружение будет соответствовать нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности, а габаритные показатели — IV категории автомобильной дороги Толкачево — Себеж — Заситино.

По контракту, мост должен быть приведен в нормативное состояние до 30 апреля 2022 года. Капитальный ремонт мостового сооружения проводится при финансовой поддержке из областного бюджета. Стоимость контракта составляет около 151 млн рублей.

Разобранный мост через Неведрянку был построен в 1962 году. В 2015 году из-за неудовлетворительного состояния было введено ограничение грузоподъемности конструкции. В 2019 году произошло обрушение одного из пролетов моста. Движение по мосту было закрыто, объезд был организован по трассе Пустошка — Себеж. Тогда же специалисты приступили к разработке проектной документации на капремонт.

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