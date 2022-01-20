«Переохлаждённый дождь» обещают псковичам 21 января
21 января в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдёт снег, мокрый снег, утром и днем местами с переохлажденным дождем. Утром и днем местами гололед. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области -5…0 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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