Министерство спорта утвердило стандарт подготовки для киберспортсменов

14:42, 20 января 2022, ПАИ

Министерство спорта Российской Федирации утвердило федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт». Соответствующий документ был опубликован 13 января 2022 года.

Согласно документу, на физическую подготовку должно уходить 20-30%, специальная физическая и техническая подготовка — 5-10%, теоретическая подготовка — 25-35%, тактическая подготовка 20-25% и психологическая подготовка — 5-10%.

Среди упражнений есть бег на 30 метров — для мальчиков 5,7 секунды, для девочек 6 секунд. Бег на дистанции 1,5 метра с высокого старта — для мальчиков 8 минут 20 секунд, для девочек 8 минут и 55 секунд. Также наклоны вперед из положения стоя, челночный бег, поднимание туловища, приседание и техническое мастерство.

Кроме того, опубликован список оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для осуществления такой подготовки. Среди них имеется персональный компьютер с охлаждением процессора типа «башенный кулер», монитор с характеристиками не менее 19 дюймов по диагонали, игровая консоль, жидкокристаллический телевизор, кресло, стол, клавиатура, мышь и проводная гарнитура.