Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Шарлаев: Трудности с заменой газового оборудования возникнут при капремонте в Псковской области

В этом году в Псковской области при капитальном ремонте в домах будут менять газовое оборудование, но с этим будут трудности. Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 января.

Сергей Шарлаев отметил, что в Псковской области впервые начинаются работы по замене систем газоснабжения. «В прошлом году мы их запроектировали, а в этом году начинаем именно строительно-монтажные работы», – уточнил он.

Руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области считает, что при выполнении этих работ будут трудности.

«На мой взгляд, трудности будут достаточно серьёзными. Это обеспечение доступа [для проведения работ. – ПАИ]», – отметил он. Спикер подчеркнул, что кухня в квартире – одно из самих дорогих при устройстве мест. И многие хозяева, покупая кухню, переносили газовое оборудования, как правило, без согласования с газовиками. То есть нарушая закон, уточнил он.

«Все эти переносы не согласованы с «Межрегионгазом». Когда перенос не согласован, то газовая компания обязана при обнаружении таких работ отключить от газоснабжения и, естественно, обязать гражданина либо согласовать переоборудование системы, либо привести её в изначальное состояние», – заметил руководитель Фонда капремонта Псковской области.

В то же время он подчеркнул, что если хотя бы в одной квартире в стояке будет такая проблема, то капремонт нельзя будет выполнять до её устранения. «Процесс этот непростой. Поэтому я думаю, что люди будут препятствовать нам в доступе в жилые помещения. А для замены систем газоснабжения необходим 100 % доступ. То есть если какая-то квартира на стояке произвела переоборудование и оно не согласовано, то пока не будет либо согласования, либо так, как было изначально, весь стояк будет отключен от газоснабжения», – сказал Сергей Шарлаев.

Он также уточнил, что в этом году газовое оборудование при капремонте в домах будут менять в семи муниципальных образованиях Псковской области. В частности, в Пскове, Великих Луках, Порхове и Псковском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Маршруты нескольких городских автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса

20 января 2022

210 мест дополнительного образования создадут в Псковском районе
20 января 2022

Вакцинированные легче переносят «омикрон» - главный внештатный инфекционист Псковской области
20 января 2022

Александр Нестерук перечислил основные способы передачи коронавируса
20 января 2022

Светлана Мельничук о «Народном признании»: Премия вне всякого сомнения нужна
20 января 2022

Более 1,1 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
20 января 2022

Двойник кота из «Шрека» ищет дом в Пскове

20 января 2022

Билайн бизнес внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...