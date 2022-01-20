Сергей Шарлаев: Трудности с заменой газового оборудования возникнут при капремонте в Псковской области

14:42, 20 января 2022, ПАИ

В этом году в Псковской области при капитальном ремонте в домах будут менять газовое оборудование, но с этим будут трудности. Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 января.

Сергей Шарлаев отметил, что в Псковской области впервые начинаются работы по замене систем газоснабжения. «В прошлом году мы их запроектировали, а в этом году начинаем именно строительно-монтажные работы», – уточнил он.

Руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области считает, что при выполнении этих работ будут трудности.

«На мой взгляд, трудности будут достаточно серьёзными. Это обеспечение доступа [для проведения работ. – ПАИ]», – отметил он. Спикер подчеркнул, что кухня в квартире – одно из самих дорогих при устройстве мест. И многие хозяева, покупая кухню, переносили газовое оборудования, как правило, без согласования с газовиками. То есть нарушая закон, уточнил он.

«Все эти переносы не согласованы с «Межрегионгазом». Когда перенос не согласован, то газовая компания обязана при обнаружении таких работ отключить от газоснабжения и, естественно, обязать гражданина либо согласовать переоборудование системы, либо привести её в изначальное состояние», – заметил руководитель Фонда капремонта Псковской области.

В то же время он подчеркнул, что если хотя бы в одной квартире в стояке будет такая проблема, то капремонт нельзя будет выполнять до её устранения. «Процесс этот непростой. Поэтому я думаю, что люди будут препятствовать нам в доступе в жилые помещения. А для замены систем газоснабжения необходим 100 % доступ. То есть если какая-то квартира на стояке произвела переоборудование и оно не согласовано, то пока не будет либо согласования, либо так, как было изначально, весь стояк будет отключен от газоснабжения», – сказал Сергей Шарлаев.

Он также уточнил, что в этом году газовое оборудование при капремонте в домах будут менять в семи муниципальных образованиях Псковской области. В частности, в Пскове, Великих Луках, Порхове и Псковском районе.