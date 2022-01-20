Объезд ремонта на улице Яна Фабрициуса организуют по Октябрьскому проспекту

14:58, 20 января 2022, ПАИ

С 1 февраля и до конца года будет закрыта для движения автотранспорта улица Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области.

В связи с этим изменится движение личного и общественного транспорта. Оно будет организовано по схеме, разработанной при реконструкции первой очереди улицы Яна Фабрициуса - в объезд участка капремонта по Октябрьскому проспекту и улице Советской.

Водителей просят учитывать информацию при движении по городу и заранее планировать маршрут поездок.