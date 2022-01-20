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Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпиаду в Пекине

Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. Список опубликован на официальном сайте организации. Как отмечают эксперты, федерация не стала мудрить и решила отправить в Пекин спортсменов, которые заслужили этого своими результатами. Иными словами, путевки на Игры выданы согласно спортивному принципу.

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022:

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв.
Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.
Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Танцевальные дуэты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

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