Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпиаду в Пекине

15:53, 20 января 2022, ПАИ

Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. Список опубликован на официальном сайте организации. Как отмечают эксперты, федерация не стала мудрить и решила отправить в Пекин спортсменов, которые заслужили этого своими результатами. Иными словами, путевки на Игры выданы согласно спортивному принципу.

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022:

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв.

Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.

Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Танцевальные дуэты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.