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Общество

Около места гибели пяти человек в воскресном ДТП в Печорах могут создать круговое движение

После заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения на территории Печорского района важным предложением для обсуждения было создание кругового движения на Псковском шоссе, где произошла авария, унёсшая жизни 5 человек. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Комитет принял решение о проведении предпроектного обследования участка с целью определения возможности проведения проектно-изыскательских работ.

По оценкам специалистов, невозможно обустроить круговое движение из-за ограничения видимости. Одним из вариантов решения данной проблемы стало обеспечение кругового движения ближе к посту ГИБДД, что позволит снизить скорость проезжающего транспорта и обеспечить безопасность дорожного движения. Однако надо учесть близость российско-эстонской границы и поток машин в этом направлении.

Сейчас идёт подготовка конкурсной процедуры на предпроектное обследование перекрестка.

 

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