Псковские старшеклассники могут стать участниками образовательной программы по биологии центра «Сириус»
Псковских учащихся 9-10 классов, которые являются участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2021/2022 года, приглашают присоединиться к образовательной программе по профилю в центре «Сириус». Приём конкурсных заявок будет открыт до 13 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
Руководителем программы выступает ректор Псковского государственного университета, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по биологии, доктор биологических наук Наталья Ильина.
Научно-методическое и кадровое сопровождение образовательной программы осуществляют Центральная предметно-методическая комиссия по биологии, сотрудники МГУ им. М. В. Ломоносова, Псковский государственный университет, ведущие преподаватели российских вузов и учителя, имеющие опыт работы с одаренным детьми.
Образовательная программа, которая пройдет с 1 по 24 марта 2022 года, ориентирована на подготовку учащихся к олимпиадам по биологии высокого уровня, развитие их способностей практической и исследовательской деятельности в сфере биологии, повышение образовательного уровня и организации работы с талантливыми школьниками, выявленными на региональных этапах ВсОШ по биологии 2021/2022 года.
Оплата проезда, пребывания и питания школьников — участников образовательной программы осуществляется за счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех».
По вопросам участия в программе обращаться по адресу nauka@sochisirius.ru.
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