Псковские старшеклассники могут стать участниками образовательной программы по биологии центра «Сириус»

15:20, 20 января 2022, ПАИ

Псковских учащихся 9-10 классов, которые являются участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2021/2022 года, приглашают присоединиться к образовательной программе по профилю в центре «Сириус». Приём конкурсных заявок будет открыт до 13 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Руководителем программы выступает ректор Псковского государственного университета, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по биологии, доктор биологических наук Наталья Ильина.

Научно-методическое и кадровое сопровождение образовательной программы осуществляют Центральная предметно-методическая комиссия по биологии, сотрудники МГУ им. М. В. Ломоносова, Псковский государственный университет, ведущие преподаватели российских вузов и учителя, имеющие опыт работы с одаренным детьми.

Образовательная программа, которая пройдет с 1 по 24 марта 2022 года, ориентирована на подготовку учащихся к олимпиадам по биологии высокого уровня, развитие их способностей практической и исследовательской деятельности в сфере биологии, повышение образовательного уровня и организации работы с талантливыми школьниками, выявленными на региональных этапах ВсОШ по биологии 2021/2022 года.

Оплата проезда, пребывания и питания школьников — участников образовательной программы осуществляется за счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех».

По вопросам участия в программе обращаться по адресу nauka@sochisirius.ru.