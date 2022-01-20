Двойник кота из «Шрека» ищет дом в Пскове

15:46, 20 января 2022, ПАИ

В Пскове ищут хозяев для особенного котёнка с большими грустными глазами, похожего на героя мультфильма «Шрек». Объявления опубликованы в социальных сетях.

Котёнка нашли на улице. У него были повреждены задние лапы.

Он требует осторожного обращения и внимания, малыш пока прихрамывает на одну лапу. «Обожает ручки, не сидит на месте, гоняет мячики, пока не может забраться на диваны - голосом требует взять к себе», - рассказала волонтёр. Обработан от паразитов, намыт, ходит в лоток.

Животное пристраивают в квартиру, без самовыгула и стрессов. Только взрослым ответственным людям без маленьких детей, ведущим спокойную размеренную жизнь.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 89517599886.