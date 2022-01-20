Сразу несколько спектаклей в январе вынужден перенести или заменить Псковский театр

15:37, 20 января 2022, ПАИ

В связи с болезнью артистки Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина вынужден внести коррективы в репертуар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

21 января вместо спектакля «Ревизор» на основной сцене будет показан спектакль «Смерть Тарелкина», начало в 19:00. Все билеты действительны.

Спектакль «Слон и птичка» 22 января в Новом зале театра (в 10:00 и 12:00) отменяется. Билеты необходимо вернуть в кассу театра. Если вы покупали билеты онлайн, средства вернутся на вашу карту автоматически.

Спектакль «Свидетельские показания» 23 января в 16:00 на большой сцене театра переносится на 25 февраля со временем начала 18:00. Все билеты действительны.

Спектакль «Свидетельские показания» 23 января в 19:00 на большой сцене театра переносится на 25 февраля со временем начала 20:00. Билеты действительны.

25 января в 13:00 и в 19:00 на малой сцене вместо спектакля «Метель» будет показан спектакль «Пиковая дама». Билеты действительны.

29 января в 19:00 на малой сцене вместо спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» будет показан премьерный спектакль «Сережа очень тупой». Билеты действительны.

Если спектакль был перенесен или заменен, ваши билеты остаются действительными. В случае если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru).

Если спектакль был отменен, билеты необходимо сдать в кассу театра. Если вы покупали билеты онлайн, то средства вернутся на вашу карту автоматически. Театр приносит свои извинения и надеется на понимание зрителей.

Актуальную афишу Псковского театра драмы всегда можно найти на официальном сайте театра. В продажу уже выпущены билеты на январь, февраль и март.