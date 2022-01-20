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Общество

Билайн бизнес внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов

Билайн бизнес обеспечил сеть интерьерных салонов «Boxx» в Калининграде сервисом видеотрансляций. С его помощью покупатели получили возможность рассмотреть товары в интернет-магазине в режиме реального времени.

20 января 2022 года в Калининграде билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с AdTech* направлением компании запустил новый сервис билайн.Стрим**, предоставленный на базе решений eyezon. Сервис предназначен для помощи покупателям онлайн-магазинов. Он обеспечивает возможность персональных видеотрансляций (видеостримов), с помощью которых покупатели могут рассмотреть товар со всех сторон в режиме реального времени, а также задать продавцу интересующие вопросы.

Одной из первых компаний, внедривших эту услугу в Калининграде, стала сеть салонов мебели и интерьеров «Boxx». Зайдя на сайт интернет-магазина boxx.ru, клиент может выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку с надписью «Live***. Посмотреть онлайн». После этого появится уведомление о том, через какое время начнется трансляция. Видеострим проведёт консультант магазина, который покажет товар и ответит на вопросы. Пользователь может не включать свою камеру во время видеотрансляции и общаться с консультантом как голосом, так и в текстовом формате.

Сервис удобен и прост в обращении не только для конечных пользователей, но и для владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте, — для его работы достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Внедрение сервиса для «Boxx» заняло менее недели.

Все управление осуществляется из личного кабинета, где кроме возможности настройки скриптов кнопок на сайте и контроля продавцов-стримеров, собирается общая статистика по работе билайн.Стрим и результатам взаимодействия аудитории с этим решением. Также сохраняется история действий пользователя на сайте.

Директор отделения билайн в Калининграде Наталья Чухлеба отметила, что ограничения, вызванные пандемией, способствовали росту популярности онлайн-продаж. «В результате в интернет-магазинах развиваются новые форматы коммуникаций, такие как видеотрансляции. Сервис билайн.Стрим на базе решений eyezon обеспечивает привычное «живое» взаимодействие с консультантами, облегчая клиентский выбор и помогая принять решение о покупке. А возможность предварительно осмотреть товар со всех сторон способствует повышению конверсии сайта. При этом для клиентов сохраняются комфортные и безопасные условия домашней обстановки», – отметила она.

Руководитель интернет-магазина «Boxx» Владимир Литвиненко рассказал, что сервис билайн.Стрим позволил им открыть для себя новый канал взаимодействия с клиентами. «С его помощью мы соединили менеджеров по продажам в розничных салонах и клиентов, делающих покупки в онлайне. Сервис позволил нам увеличить продажи, особенно в период локдауна. Наша команда всегда открыта к новым и современным решениям, именно поэтому мы решили запустить билайн.Стрим и не ошиблись», – пояснил он.

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Билайн бизнес внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов

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