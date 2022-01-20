Центробанк предложил запретить в России криптовалюты

16:17, 20 января 2022, ПАИ

Банк России предложил полностью запретить в России выпуск, майнинг, обращение криптовалют, а также владение этими активами. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

В Центробанке выступили за то, чтобы внести в законодательство несколько поправок. В частности, предлагается запретить выпуск, майнинг и обмен криптовалют. Также регулятор считает, что банкам нельзя вкладывать свои деньги в цифровые активы, а операции по покупке и продаже криптовалют за реальные деньги необходимо блокировать.

«Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета», – говорится в докладе Банка России.

Для россиян же предлагают ввести ответственность за покупки в криптовалюте. В Центробанке уточнили, что в настоящий момент на Россию приходится 11 % мощностей для майнинга биткоина, страна занимает третье место в мире по объёму добычи криптовалют.