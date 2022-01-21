Емельян Зимний наступил по народному календарю

07:00, 21 января 2022, ПАИ

21 января отмечается память преподобного епископа Емилиане Кизическом, жившего в IX веке. Об этом сообщает calend.ru.

Накануне, на Ивана-бражника, на Руси «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж. А на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то «стерпится — слюбится».

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Кум и кума к обеду приносили подарки — брусок мыла и полотенце. При первом купании ребенка следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме.

Емельяна называли Перезимником, что означает поворот зимы к весне и говорит от скорой смене погоды. Еще день звали «накрути буран». Часто мела метель, а южный ветер предвещал лето с грозами.