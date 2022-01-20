210 мест дополнительного образования создадут в Псковском районе

17:04, 20 января 2022, ПАИ

В этом году в рамках национального проекта «Образование» в Псковском районе запланирована реализация сразу нескольких проектов, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Так, будет выполнен ремонт спортивного зала Верхолинской школы, предусмотренный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

Кроме того, в Псковском районе создадут «Точки роста» в Верхолинской и Остенской школах, а также откроют центр образовательной среды в Москвинской школе.

Также запланировано открытие 210 мест дополнительного образования во всех образовательных учреждениях Псковского района по трём направлениям: естественно-научное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное.

Напомним, нацпроект «Образование» направлен на оптимизацию системы школьного образования и эффективное использования современных технологий в процессе обучения, на расширение возможностей обучающихся, а также на поддержку, развитие способностей и талантов детей и молодёжи.