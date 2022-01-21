Международный день объятий отмечается 21 января
21 января отмечается Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем распространился по всему миру, сообщает calend.ru.
По традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.
Еще один День объятий отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов XX века.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
21 января 2022
О чипах, редких именах и человеческой глупости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
20 января 2022
Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы получил автомашину после ремонта
20 января 2022
В администрацию Псковской области поступили жалобы на плохое отопление в школах региона