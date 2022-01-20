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Работу Фонда капремонта Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

Фото Андрея Степанова

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам капитального ремонта домов в Псковской области.

О выполненных работах в сфере капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году и планах на 2022-й рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Для вас мы узнали:

  1. за 2021 год в Псковской области провели 851 работу по капитальному ремонту в 442 многоквартирных домах, что на 47 % больше, чем в 2020 году;
  2. план по капремонту на 2021 год выполнен на 97 %;
  3. 590 млн рублей задолжали за капремонт жители Псковской области;
  4. собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 96,4 %;
  5. в Псковской области в 2021 году заменили 125 лифтов в 45 многоквартирных домах;
  6. в этом году планируется заменить 49 лифтов в 13 домах Пскова и в одном доме в Великих Луках;
  7. в этом году в Псковской области при капитальном ремонте в домах будут менять газовое оборудование, но с этим будут трудности.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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