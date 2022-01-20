Работу Фонда капремонта Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам капитального ремонта домов в Псковской области.
О выполненных работах в сфере капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году и планах на 2022-й рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.
Для вас мы узнали:
- за 2021 год в Псковской области провели 851 работу по капитальному ремонту в 442 многоквартирных домах, что на 47 % больше, чем в 2020 году;
- план по капремонту на 2021 год выполнен на 97 %;
- 590 млн рублей задолжали за капремонт жители Псковской области;
- собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 96,4 %;
- в Псковской области в 2021 году заменили 125 лифтов в 45 многоквартирных домах;
- в этом году планируется заменить 49 лифтов в 13 домах Пскова и в одном доме в Великих Луках;
- в этом году в Псковской области при капитальном ремонте в домах будут менять газовое оборудование, но с этим будут трудности.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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