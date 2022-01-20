Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За незаконное использование маткапитала жительница Гдовского района получила условный срок

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жительницы Гдовского района, которая обвинялась в совершении мошенничества при получении выплат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В мае 2018 года подсудимая, находясь в сложном материальном положении, вступила в сговор с другими гражданами, которые помогли ей незаконно распорядиться средствами материнского капитала.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на аналогичный срок. Приговор суда в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Учащиеся Псковского кооперативного техникума попробовали себя в роли полицейских
20 января 2022

Старшеклассники Пскова приняли участие в олимпиаде по ОБЖ
20 января 2022

Въезд в Санкт-Петербург хотят сделать платным
20 января 2022

В Псковской области издан себежский том «Солдат Победы»
20 января 2022

Руководитель «Форелевого хутора»: «Народное признание» стимулирует ответственно относиться к своему бизнесу
20 января 2022

Работу Фонда капремонта Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
20 января 2022

Все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
20 января 2022

Маршруты нескольких городских автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...