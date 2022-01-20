За незаконное использование маткапитала жительница Гдовского района получила условный срок

17:47, 20 января 2022, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жительницы Гдовского района, которая обвинялась в совершении мошенничества при получении выплат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В мае 2018 года подсудимая, находясь в сложном материальном положении, вступила в сговор с другими гражданами, которые помогли ей незаконно распорядиться средствами материнского капитала.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на аналогичный срок. Приговор суда в законную силу не вступил.