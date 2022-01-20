Слухи о массовом сокращении рабочих на двух заводах в Великих Луках не подтвердились

19:51, 20 января 2022, ПАИ

Сегодня в социальных сетях появились слухи о массовом сокращении сотрудников на двух заводах – на Великолукском мясокомбинате и ЗАО «ЗЭТО», пишет Telegram-канал «Соседи60».

К обеду ситуацию прояснили местные СМИ. На Великолукском мясокомбинате идёт стандартный для начала года процесс оптимизации производства, когда работающих переводят на другие места, где они будут более востребованы. Не более того.

А вот на ЗАО «ЗЭТО» вообще приступают к освоению новых видов продукции, будет усложняться технология производства. И вообще здесь идёт набор сотрудников – от рабочих до технических специалистов. Генеральный директор завода ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков предложил присылать резюме ему в личных сообщениях во «ВКонтакте».