Госдума приняла поправки, защищающие права граждан в сфере ЖКХ

19:58, 20 января 2022, ПАИ

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях, направленные на защиту прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает сайт законодательного органа.

Поправки предусматривают усиление административной ответственности ресурсоснабжающих компаний за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что ранее был установлен запрет на привлечение коллекторов к возврату долгов по ЖКХ. «Однако ресурсоснабжающие компании нашли другой способ — они ограничивают предоставление гражданам коммунальных услуг: отключают тепло, горячую воду или свет. Часто должниками являются управляющая компания или несколько человек, а страдают все жители дома, включая тех, кто платит по счетам», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, это незаконно, но действующие размеры штрафов не останавливают. «Их размер не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юрлиц — десяти тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги. После принятия поправок в КоАП штраф вырастет многократно — это будут уже десятки тысяч рублей», — рассказал Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается установить двухступенчатую систему санкций для ресурсоснабжающих организаций: при первом нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами предусмотреть наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении на должностных лиц — в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

По данным, полученным из 76 регионов за период 2014-2019 годов, выявлено 28 117 административных правонарушений. Опрос регионов показал, что основными правонарушителями по данной статье КоАП РФ являются именно ресурсоснабжающие компании — в среднем 60-70 %. При этом, согласно статистике, доля таких нарушений увеличивается с каждым годом. Соответственно, практика показывает, что санкция данной статьи не работает как превентивная мера против повторного нарушения прав граждан.