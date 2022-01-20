«Волонтёры Победы» организовали для великолукских школьников исторический квест

20:23, 20 января 2022, ПАИ

«Волонтёры Победы» совместно с отделом молодёжной политики управления образования провели квест для учащихся 13-й школы. Игру посвятили дню освобождения Великих Лук. Об этом сообщает местный канал «360°».

Пробуждение интереса к истории своего края – главная цель мероприятия.

Вся информация прошла проверку на историческую правду. Учащиеся прошли по пяти станциям. Во всех этапах игры школьники участвовали с большим энтузиазмом.