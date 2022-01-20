«Волонтёры Победы» организовали для великолукских школьников исторический квест
«Волонтёры Победы» совместно с отделом молодёжной политики управления образования провели квест для учащихся 13-й школы. Игру посвятили дню освобождения Великих Лук. Об этом сообщает местный канал «360°».
Пробуждение интереса к истории своего края – главная цель мероприятия.
Вся информация прошла проверку на историческую правду. Учащиеся прошли по пяти станциям. Во всех этапах игры школьники участвовали с большим энтузиазмом.
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