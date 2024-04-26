Отопительный сезон в Куньинском районе планируется завершить 30 апреля

09:29, 26 апреля 2024, ПАИ

Отопительный сезон в Куньинском районе планируется завершить 30 апреля, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Согласно мониторингу температуры и прогнозируемым данным, с 25 апреля в Куньинском районе установится среднесуточная температура воздуха выше восьми градусов. Это позволяет завершить отопительный сезон 30 апреля, пояснил Олег Лебедев.

«Тем не менее в текущем году благодаря газовым котельным у нас появилась уникальная возможность после окончания отопительного сезона ввести режим протапливания, чем и воспользуемся», – добавил он.

Напомним, в прошлом году на территории муниципалитета появилось пять газовых котельных в рамках реализации крупного инвестпроекта в сфере ЖКХ.