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Общество

Суд Пскова снял с пенсионера судимость за призыв к экстремизму

Псковский городской суд снял судимость с пенсионера Александра Филатова, которого в апреле 2020 года внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В марте 2021 года Филатову назначили шесть месяцев лишения свободы условно по статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом послужил пост во «ВКонтакте» со следующим текстом: «Военные, вам пора брать в руки *** и выходить вместе с гражданскими людьми, *** Кремль и восстанавливать Конституцию и законы. Помогать отлавливать воров, предателей и вредителей». Запись посмотрели семь человек.

Филатов не признал свою вину в рамках дела. Во время судебных заседаний одна из свидетельниц, дававших показания против пенсионера, отказалась от своих слов, заявив, что на её позицию «повлияли сотрудники ФСБ».

Из-за своего внесения в перечень экстремистов Филатов не мог получать пенсию. Теперь Минюст должен исключить его из реестра.

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