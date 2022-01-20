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Общество

В Великих Луках вывезли мусор после обращения в соцсетях

Специалисты ЦУР отслеживают жалобы в соцсетях. Фото: «ВКонтакте»

Житель Великих Лук пожаловался на невывезенный мусор на контейнерной площадке. Специалисты ЦУР Псковской области зафиксировали и направили его в районную администрацию. Мусор вывезли уже на следующий день. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Сотрудники ЦУР фиксируют обращения великолучан в соцсетях и на другие темы. Так, пользователь сети в местном паблике сообщил о нечищеной дороге возле автовокзала. Обращение было передано в администрацию города. На следующий день необходимые работы были проведены.

Напоминаем, жители города на Ловати могут рассказать о волнующей их проблеме в комментариях соцсетей великолукских пабликов, в посте на личной странице. Также можно обратиться к органам власти с помощью чат-ботов обратной связи через популярные мессенджеры Viber и Telegram.

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