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В администрацию Псковской области поступили жалобы на плохое отопление в школах региона

Поступили жалобы на плохое отопление в школах Псковской области. Фото: LiveJournal

В администрацию Псковской области поступили жалобы от жителей муниципалитетов на отопление в некоторых образовательных учреждениях региона. Разобрались, в чём причины и как быстро отопление будет восстановлено, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Выборской школе Новоржевского района проблема с котлом. Обслуживающая организация уже завтра, 21 января, начнёт работу по установке второго котла и на выходных планирует завершить работы. К понедельнику отопление будет восстановлено, если не случится непредвиденных сложностей во время установки котла.

В Пушкиногорской школе-интернате также были жалобы на отопление. В образовательное учреждение уже привезли 400 батарей, которые будут установлены на следующей неделе. Как подчеркнули в комитете по образованию, сейчас в школе-интернате температура в помещениях составляет 18 градусов, что соответствует нормативам.

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