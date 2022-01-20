Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы получил автомашину после ремонта

22:31, 20 января 2022, ПАИ

Медики Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы получили ещё одну автомашину, сообщает газета «Пламя».

Пятидверная «Нива» только что поступила после капитального ремонта: здесь ремонту и замене подверглись двигатель, трансмиссия, кузов. Машина уже с сегодняшнего дня на линии.

Напомним, до этого больница получила медицинский автомобиль УАЗ минувшей осенью. Работа по обновлению парка будет продолжена.