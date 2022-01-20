Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы получил автомашину после ремонта

После основательного ремонта автомобиль будет служить медикам. Фото: «Пламя»

Медики Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы получили ещё одну автомашину, сообщает газета «Пламя».

Пятидверная «Нива» только что поступила после капитального ремонта: здесь ремонту и замене подверглись двигатель, трансмиссия, кузов. Машина уже с сегодняшнего дня на линии.

Напомним, до этого больница получила медицинский автомобиль УАЗ минувшей осенью. Работа по обновлению парка будет продолжена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы получил автомашину после ремонта
20 января 2022

В администрацию Псковской области поступили жалобы на плохое отопление в школах региона
20 января 2022

В Великих Луках вывезли мусор после обращения в соцсетях
20 января 2022

Генетическая экспертиза подтвердила виновность убийцы Игоря Талькова
20 января 2022

«Волонтёры Победы» организовали для великолукских школьников исторический квест
20 января 2022

Госдума приняла поправки, защищающие права граждан в сфере ЖКХ
20 января 2022

Учащиеся Псковского кооперативного техникума попробовали себя в роли полицейских
20 января 2022

Старшеклассники Пскова приняли участие в олимпиаде по ОБЖ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...