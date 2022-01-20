Выставка «Смоляная вода» откроется в Пскове

00:16, 21 января 2022, ПАИ

В Пскове откроется выставка «Смоляная вода». Как сообщил «Псковской правде» куратор выставки, искусствовед Юрий Стрекаловский, официальное открытие запланировано на 27 января.

На выставке будут представлены работы трёх мастеров: скульптора Андрея Мартьянова, графика Олега Михайлова и живописца Максима Моргунова.

«Это весьма значимые фигуры в современной художественной жизни Санкт-Петербурга и России. Все трое успешно преподают, их работы находятся в крупных мировых и отечественных собраниях, в том числе в интерьерах правительственных резиденций. И что особенно важно для нас, каждый из мастеров связан с Псковом: здесь они часто бывают и подолгу живут, ландшафты и история Пскова служат нашим авторам постоянным источником вдохновения», – отметил Юрий Стрекаловский.

Кроме того, гости выставки смогут увидеть макет памятника князю Довмонту, выполненный скульптором Андреем Мартьяновым. Модель памятника в декабре прошлого года уже была представлена городским властям и получила одобрение, в том числе митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Выставка «Смоляная вода» пройдёт в выставочном зале Союза художников Пскова с 28 января по 20 февраля.