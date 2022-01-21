Елизавета Барышникова покидает Псковскую область

09:00, 21 января 2022, ПАИ

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова покидает свой пост, сообщает Telegram-канал Rikhtman.

Она уезжает из Псковской области. «С февраля у неё интересный challenge в Москве. Удачи ей на новом поприще!» - говорится в сообщении.

Елизавета Барышникова была назначена руководителем филармонии 13 ноября 2017 года. Несколько лет до этого работала заместителем художественного руководителя театра, потом была на дипломатической службе.