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Культура

Елизавета Барышникова покидает Псковскую область

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова покидает свой пост, сообщает Telegram-канал Rikhtman.

Она уезжает из Псковской области. «С февраля у неё интересный challenge в Москве. Удачи ей на новом поприще!» - говорится в сообщении.

Елизавета Барышникова была назначена руководителем филармонии 13 ноября 2017 года. Несколько лет до этого работала заместителем художественного руководителя театра, потом была на дипломатической службе.

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