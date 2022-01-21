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Общество

Задачи на год и нововведения обсудили на областной редколлегии многотомника «Солдаты Победы»

Во время заседания областной редакционной коллегии по подготовке многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы», которое прошло под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой 20 января, участники обсудили планы работы на ближайшую перспективу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главный редактор многотомника Николай Никитенко рассказал о нескольких нововведениях. Предполагается, что, начиная с 10-го выпуска, выбор муниципалитетов будет осуществляться на конкурсной основе. Члены областной редколлегии будут сравнивать качество собранных материалов и их оформление от тех районов, которые выразят готовность к публикации.

Подготовку материалов в настоящее время ведут редколлегии Пскова и Дедовичского района. С докладами о проведенной работе выступили представители муниципальных редколлегий. Николай Никитенко в свою очередь указал специалистам на ряд недочетов в организации их работы и предложил активнее использовать положительный опыт других муниципалитетов, а также задействовать разработанные рекомендации.

Вера Емельянова в свою очередь подчеркнула, что для Пскова выпуск тома может быть приурочен к 1120-летию города. При этом, по словам первого вице-губернатора, Дедовичский район как край партизанской славы также заслуживает право на публикацию материалов для увековечивания памяти фронтовиков.

«Мы задали высокую планку качества, ей надо соответствовать», – подчеркнула Вера Емельянова и акцентировала внимание представителей муниципальных редколлегий на проведение в текущем году максимального объёма подготовительных работ.

Также в последующих изданиях многотомника планируется ввести новый раздел. В нём разместят истории фронтовиков, чьи имена были занесены в региональную «Книгу памяти» под пометками «погиб» или «пропал без вести», но исследования показали, что они вернулись живыми с войны. Такая возможность прорабатывается при подготовке к печати очередного тома.

Отметим, что в рамках заседания региональной редколлегии утвержден план работы на 2022 год. Основными задачами, в частности, значатся контроль над подготовкой материалов и рукописей, направление изданий в печать, а также активное взаимодействие с региональными и федеральными организациями в части сбора и обобщения информации о фронтовиках, оказание методической помощи муниципалитетам.

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