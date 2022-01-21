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Общество

Борис Елкин проконтролировал ход ремонта систем водоснабжения в детсадах Пскова

Фото с Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Глава администрации Пскова Борис Елкин проконтролировал ход ремонта систем водоснабжения в детских садах города. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Средства на эти цели направлены из городского бюджета, а работы начались в зимние каникулы, чтобы большую часть успеть завершить до возвращения детей в группы.

В детском саду №34 «Радуга» на Труда, 41, где воспитываются 262 ребенка, работы уже завершены. Вместо старого трубопровода теперь стоят новые напорные полиэтиленовые трубы.

В дошкольном учреждении №42 «Журавлик» на Сиреневом бульваре, 5 воспитываются более 200 детей. Там меняют систему холодного водоснабжения. Завершающий этап - врезка в водопровод и демонтаж старых труб -  запланирован на ближайшие выходные дни.

Ремонт пройдёт ещё в двух детских садах – № 16 и 44.

«Детские сады находятся в надежных руках их руководителей - трудолюбивых, ответственных и неравнодушных заведующих. Обязательно продолжим адресно помогать нашим учреждениям образования, чтобы проблемных точек становилось с каждым годом все меньше», - отметил Борис Елкин.

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